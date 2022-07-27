Смоленск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Смоленск
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 июля 2022 5:08

Горячую воду отключат на девяти улицах Смоленска

На участке теплосети проведут ремонтные работы
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Горячую воду отключат на девяти улицах Смоленска.

Горячую воду отключат на девяти улицах Смоленска.

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Смоленске на девяти улицах отключат горячую воду. Об этом сообщает филиал ПАО «Квадра».

Водоснабжения не будет в связи с заменой запорной арматуры на участке теплосети. Работы пройдут на перекрестке 25 Сентября и Попова с 8:00 27 июля до 17:00 29 июля.

В зоне отключения дома: № 7б, 7д, 18к1, 18/1, 18к2, 20а, 22 на улице Маршала Соколовского, № 26, 28, 28а, 30, 30б, 32, 35, 39, 50, 52, 54, 56, 60, 62, 62к1, 62к2 на 25 Сентября, № 34, 36, 36а, 38, 38а, 38б, 40к1, 40а, 40/2 на Попова, № 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 4б, 4в, 5, 5а, 6, 6а, 6аК1, 6аК2, 7, 8, 9, 11, 13, 13а на Рыленкова, № 4к1, 4к2, 6, 8, 8а, 8б, 8в, 10, 10а, 12, 14, 14а, 14б, 14в, 16, 18, 18а на проспекте Строителей, № 19, 21 на улице Румянцева.

Читай также: в Смоленской области столбики термометров поднимутся до +29. В регион снова вернётся жара.