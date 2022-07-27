Горячую воду отключат на девяти улицах Смоленска. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Смоленске на девяти улицах отключат горячую воду. Об этом сообщает филиал ПАО «Квадра».

Водоснабжения не будет в связи с заменой запорной арматуры на участке теплосети. Работы пройдут на перекрестке 25 Сентября и Попова с 8:00 27 июля до 17:00 29 июля.

В зоне отключения дома: № 7б, 7д, 18к1, 18/1, 18к2, 20а, 22 на улице Маршала Соколовского, № 26, 28, 28а, 30, 30б, 32, 35, 39, 50, 52, 54, 56, 60, 62, 62к1, 62к2 на 25 Сентября, № 34, 36, 36а, 38, 38а, 38б, 40к1, 40а, 40/2 на Попова, № 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 4б, 4в, 5, 5а, 6, 6а, 6аК1, 6аК2, 7, 8, 9, 11, 13, 13а на Рыленкова, № 4к1, 4к2, 6, 8, 8а, 8б, 8в, 10, 10а, 12, 14, 14а, 14б, 14в, 16, 18, 18а на проспекте Строителей, № 19, 21 на улице Румянцева.

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