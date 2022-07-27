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Общество27 июля 2022 5:22

Фестиваль «Соловьева переправа» пройдёт в Кардымовском районе после двухлетнего перерыва

Организаторы обещают смолянам интересную и зрелищную программу
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Фестиваль «Соловьева переправа» пройдёт в Кардымовском районе после двухлетнего перерыва. Фото: пресс-служба администрации Кардымовского района.

Фестиваль «Соловьева переправа» пройдёт в Кардымовском районе после двухлетнего перерыва. Фото: пресс-служба администрации Кардымовского района.

В Кардымовском районе пройдёт XII Международный туристский фестиваль «Соловьева переправа». Мероприятие не проводилось два года из-за коронавирусных ограничений.

Все три дня фестиваля – с 29 по 31 июля – будут насыщенными, интересными и зрелищными. Организаторы отмечают, что участникам мероприятия нужно до 18 июля отправить заявки на электронную почту demyanova00@inbox.ru. Фестиваль пройдёт на берегу Днепра у знаменитой Соловьевой переправы.

Фото: пресс-служба администрации Кардымовского района.

Фото: пресс-служба администрации Кардымовского района.

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