В Смоленске возбудили уголовное дело по факту ДТП со сбитой 9-летней девочкой. Фото: Сергей ГАПОН

Следственный отдел управления МВД России по Смоленску возбудил уголовное дело на водителя автомобиля «Киа Рио», которая сбила 9-летнюю девочку в Смоленске.

Авария произошла весной 2022 года на улице Маршала Конева. Смолянку, находившуюся за рулем, обвиняют в нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. В результате ДТП ребёнку потребовалась госпитализация в СОБК, её состояние на данный момент не уточняется.

Результаты освидетельствования на состояние опьянения показали, что девушка была трезва в момент управления машиной. Теперь виновнице аварии грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее «КП» писала, что под Смоленском прохожие обнаружили тело мужчины возле школы. Следователи устанавливают личность погибшего.