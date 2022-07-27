Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 27 июля: почти 129 человек выздоровели с начала пандемии

Общее число выздоровевших достигло отметки 128 869. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным столичного Оперштаба за последние сутки в Смоленской области выявили 40 новых случаев заражения COVID-19. Всего 132 265 человека заразились с начала пандемии.

Общее число выздоровевших достигло отметки 128 869, из них 2 – выздоровели за последние сутки. Всего 3 084 человека скончались от коронавируса.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Продолжается вакцинация смолян от новой коронавирусной инфекции. Первым компонентом вакцины привит 525 544 смолянина, 498 389 жителей полностью завершили вакцинацию.

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