Смоленск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Смоленск
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 июля 2022 10:33

Есть ли вакансии в ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» в Смоленске?

Филиалу ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» на постоянную работу в г. Смоленск требуются:

Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей

Электромонтер по испытаниям и измерениям

Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков

Электромонтер оперативно-выездной бригады

Машинист автовышки

Слесарь по ремонту автомобилей

Бухгалтер

Водитель В,С

«Стабильная заработная плата, полный социальный пакет, программа ДМС, льготы и гарантии в соответствии с ТК РФ и Коллективным договором. Профессиональная подготовка по профессиям рабочих за счет средств Работодателя. Иногородним предоставляет компенсация найма жилья. Телефон для справок: 8-915-640-10-07, 8-910-711-05-64», - уточнили в пресс-службе.