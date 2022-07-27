Есть ли вакансии в ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» в Смоленске?

Филиалу ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» на постоянную работу в г. Смоленск требуются:

Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей

Электромонтер по испытаниям и измерениям

Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков

Электромонтер оперативно-выездной бригады

Машинист автовышки

Слесарь по ремонту автомобилей

Бухгалтер

Водитель В,С

«Стабильная заработная плата, полный социальный пакет, программа ДМС, льготы и гарантии в соответствии с ТК РФ и Коллективным договором. Профессиональная подготовка по профессиям рабочих за счет средств Работодателя. Иногородним предоставляет компенсация найма жилья. Телефон для справок: 8-915-640-10-07, 8-910-711-05-64», - уточнили в пресс-службе.