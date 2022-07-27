Смолян приглашают на презентацию уникального интерактивного музея «Смоленская крепость». Фото: Центр развития урбанистики.

Команда Центра развития урбанистики приглашает смолян на презентацию проекта интерактивного музея «Смоленская крепость». Круглый стол состоится в 16.00 в среду, 3 августа, в ТЦ «Мануфактура» на третьем этаже.

Проект реализуется при поддержке Фонда Президентских грантов и направлен на развитие туристического потенциала города, а также привлечение внимания к памятнику истории Смоленской земли - Крепостной стене.

По словам автора проекта Павла Сычёва, интерактивный музей будет представлен в формате свободной библиотеки по типу «Википедии» с возможностью редактировать части описания экспозиции и добавлять фото.

На сайте проекта посетители смогут увидеть сферические съёмки, оцифровку 50-ти объектов крепости, 3D-модели, дополненную реальность, интервью с историками и краеведами Смоленска, а также воспользоваться аудиогидами и маршрутами.

Участникам круглого стола продемонстрируют возможности платформы с очками дополненной реальности – так каждый сможет попробовать себя в роли виртуального туриста. На встречу приглашаются все желающие.

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