В Смоленске проведут экспертизу ремонта улицы Нормандия-Неман

Фото: администрация Смоленской области.

Такие решения были приняты по итогам расширенного рабочего совещания, которое провёл губернатор Алексей Островский. Участники обсудили затянувшуюся реконструкцию объекта.

«Не планировал изначально вмешиваться в дела городского хозяйства, но с учётом того, что вопрос с ремонтом вообще не решается, был вынужден инициировать это совещание. Магистраль важнейшая с точки зрения городской транспортной инфраструктуры. Полностью разделяю совершенно справедливое негодование смолян, в первую очередь тех, кто проживает на данной улице и вынужден совершать чудеса эквилибристики, второй год перемещаясь по жалкому подобию недооборудованных тротуаров. Особенно это касается мам с колясками и пожилых людей», — отметил глава региона.

В ходе коллегиального обсуждения было принято решение провести в ближайшее время экспертизу качества выполненных подрядчиком дорожных работ на улице им. полка Нормандия-Неман и их соответствия требованиям действующих нормативов.

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«На основании полученных результатов будет организована претензионная работа. Если компания-подрядчик в рамках своих гарантийных обязательств откажется устранять выявленные недочёты, передадим материалы в правоохранительные органы для правовой оценки её действий в процессе ремонтных работ», — сообщил глава региона.

Также, по его словам, исходя из транспортной значимости улицы, будет проведена её комплексная реконструкция по аналогии с улицей Николаева. Это предусматривает оборудование парковочных мест, системы ливневой канализации, обустройство тротуаров, уличного освещения, перенос опор контактной сети и иные мероприятия.

«С учётом того, что с 1 января следующего года на основании моего решения полномочия по дорожно-хозяйственной деятельности будут переданы от городской власти на региональный уровень, поручил моему профильному заместителю Юрию Николаевичу Пучкову предметно проработать данный вопрос с тем, чтобы до конца этого года подготовить ПСД на реконструкцию улицы им.полка Нормандия-Неман и по возможности получить заключение госэкспертизы, а в следующем году в рамках сезона дорожных работ выполнить все необходимые мероприятия», — рассказал о принятом решении губернатор.