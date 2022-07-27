Ремонт улицы Исаковского стартовал в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации города.

Подрядчик приступил к ремонту улицы Исаковского в Смоленске. Через неё проходит один из основных транспортных потоков, соединяющих различные районы областного центра с Заднепровьем, поэтому основные работы будут проводиться ночью.

Фото: пресс-служба администрации города.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, 25 июля фрезерная техника приступила к демонтажу старого асфальта. После этого укладка новых слоев дорожного полотна будет проходить поэтапно, с некоторыми ограничениями дорожного движения, но без перекрытия всей улицы.

Читай также: в Смоленске новый подрядчик достроит школу на 1100 мест в Соловьиной роще. К работам планируется приступить в самое ближайшее время.