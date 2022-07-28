Ливни и грозы ожидаются в Смоленской области 28 июля. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В четверг, 28 июля, в Смоленской области будет облачно с прояснениями. Днём прогнозируются кратковременные дожди. По данным синоптиков, возможны ливни, грозы, местами град. При грозе порывы ветра могут достигать 18 м/с.

Региональное МЧС напоминает, что в такие моменты небезопасно находится рядом со слабо укрепленными конструкциями, мощные порывы также могут повалить и деревья. Самый безопасный вариант – находиться дома или укрыться в ближайшем здании.

Температура воздуха по области: +19°C…+24°C.

В Смоленске: +20°C…+22°C.

Атмосферное давление 737 мм рт. столба, будет слабо расти.

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