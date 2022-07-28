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Общество28 июля 2022 5:38

Холодную воду отключат на трёх улицах Смоленска 29 июля

На водопроводной линии пройдут технические работы
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Холодную воду отключат на трёх улицах Смоленска 29 июля.

Холодную воду отключат на трёх улицах Смоленска 29 июля.

Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В Смоленске на трёх улицах отключат холодное водоснабжение. По информации СМУП «Горводоканал», 29 июля на водопроводной линии пройдут технические работы.

Так, холодной воды не будет с 9 до 13 часов по следующим адресам: ул. Оршанская, д. 9, д. 13, д. 15, д. 16, д. 18, д. 20., Переулок Юннатов, д. 1, д. 3, д. 5., ул. Ново-Киевская, д. 2, д. 4.

Подвоз воды будет организован. Телефоны аварийно-диспетчерской службы предприятия: 38-18-50, 70-50-61.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества питьевой воды.

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