Холодную воду отключат на трёх улицах Смоленска 29 июля. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В Смоленске на трёх улицах отключат холодное водоснабжение. По информации СМУП «Горводоканал», 29 июля на водопроводной линии пройдут технические работы.

Так, холодной воды не будет с 9 до 13 часов по следующим адресам: ул. Оршанская, д. 9, д. 13, д. 15, д. 16, д. 18, д. 20., Переулок Юннатов, д. 1, д. 3, д. 5., ул. Ново-Киевская, д. 2, д. 4.

Подвоз воды будет организован. Телефоны аварийно-диспетчерской службы предприятия: 38-18-50, 70-50-61.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества питьевой воды.

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