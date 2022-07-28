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Общество28 июля 2022 6:07

Смоленский губернатор обратился в прокуратуру по ситуации в детском лагере «Юный ленинец»

Местная жительница пожаловалась на жестокое обращение с сыном
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Смоленский губернатор обратился в прокуратуру по ситуации в детском лагере «Юный ленинец». Фото: пресс-служба прокуратуры Смоленской области.

Смоленский губернатор обратился в прокуратуру по ситуации в детском лагере «Юный ленинец». Фото: пресс-служба прокуратуры Смоленской области.

Губернатор Алексей Островский направил обращение в адрес прокурора Смоленской области Сергея Карапетяна по поводу ситуации в лагере «Юный ленинец».

Ранее в соцсетях появилось сообщение от смолянки, которая рассказала, что один из сотрудников учреждения избил мальчика ремнем за плохое поведение.

Глава региона попросил провести прокурорскую проверку лагеря и дать правовую оценку изложенным фактам. Также Алексей Островский потребовал провести служебную проверку по линии регионального департамента по социальному развитию.

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