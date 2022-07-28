Житель Смоленска пытался выбросить из окна малолетнего сына. Фото: «Инцидент» Смоленск в соцсетях.

Инцидент произошел в одном из домов по улице Попова. Как рассказали смоляне в соцсетях, жильцы услышали крики девочки, которая звала на помощь. Выяснилось, что ее отец угрожал сбросить со второго этажа своего малолетнего сына.

На место происшествия вызвали сотрудников полиции, которые задержали мужчину. Выяснилось, что злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения.

По информации регионального УМВД, в семье трое детей, их воспитывает отец, мать умерла. В настоящее время их забрали сотрудники полиции, они находятся в социальном реабилитационном центре. Сотрудники ПДН организовали собственную проверку.

Ранее «КП» писала, что смоленский губернатор обратился в прокуратуру по ситуации в детском лагере «Юный ленинец». Местная жительница пожаловалась на жестокое обращение с сыном.