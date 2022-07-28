Возле ДК «Сортировка» в Смоленске начали монтировать сцену. Фото: пресс-служба администрации города.

В Смоленске строители приступили к монтажу сцены на Сортировке. Об этом сообщили в администрации города.

Фото: пресс-служба администрации города.

Благоустройство территории возле Дома культуры проводится в рамках нацпроекта «Комфортная городская среда». Ранее отсюда вывезли строительный мусор, провели озеленение и приступили к оборудованию детских площадок. Работы по монтажу сцены планируют завершить в начале августа.

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