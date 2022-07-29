Двор на улице Петра Алексеева в Смоленске подготовили к асфальтированию дороги. Фото: пресс-служба администрации города.

Двор возле жилого дома №8 по улице Петра Алексеева подготовили к асфальтированию проезжей части. Строители уже уложили брусчатку на тротуарах, а теперь занимаются устройством «подушки» основания под асфальт.

Фото: пресс-служба администрации города.

После завершения основных работ, планируется установка скамеек и урн возле каждого подъезда. Благоустройство двора проводится в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Фото: пресс-служба администрации города.

Как отметили в пресс-службе администрации города, в этом году, помимо ремонта и замены тротуаров, дорог, освещения, установки урн и лавочек, прибавилось еще несколько элементов. Теперь во дворах обустроят контейнерные площадки, а также водоотводные лотки возле домов.

Ранее «КП» писала, что возле ДК «Сортировка» в Смоленске начали монтировать сцену. Работы планируется завершить в начале августа.