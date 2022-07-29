Первая в Смоленске частная гимназия готовится к открытию. Фото: пресс-служба администрации города.

В «Частной гимназии XXI века», расположенной по адресу: улица 2-я Краснинская, д.11, завершаются строительные работы. Как рассказали в пресс-службе администрации города, будущих учеников ждут комфортабельные классы, зона отдыха, уютная столовая с четырехразовым питанием и многое другое.

Фото: пресс-служба администрации города.

Фото: пресс-служба администрации города.

– В этом году мы берем только первоклассников, у нас уже набраны первых три класса. 1 сентября мы ждём наших учеников и начинаем работать, – рассказывает директор частной гимназии Елена Комаровская.

Как отмечают в Управлении образования и молодёжной политики в этом образовательном учреждении для детей созданы все благоприятные и комфортные условия.

В гимназии организованы разнообразные кружки, а после окончания учебного года есть возможность посетить летний лагерь «LINGUA CAMP». Подробнее узнать об обучении можно по телефону 777-555.

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