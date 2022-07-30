Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 30 июля: 7 человек выздоровели за сутки

7 человек выздоровели за сутки.
Фото: Иван МАКЕЕВ
С начала пандемии на территории Смоленской области выявили 132 415 случаев заражения COVID-19. За прошедшие сутки коронавирусом заразились 48 жителей региона.
Фото: Стопкоронавирус.рф.
На сегодняшний день статус «экс-пациента» получили 128 887 человек. Не справились с заболеванием 3 085. Одному человеку потребовалась госпитализация в медучреждение.
Читай также:
Вирусолог Анатолий Альтштейн: «Неплохо было бы вернуть масочный режим». Вирусолог Анатолий Альтштейн выступил за возвращение масочного режима в общественном транспорте.