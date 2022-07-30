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Здоровье30 июля 2022 9:00

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 30 июля: 7 человек выздоровели за сутки

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 30 июля
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
7 человек выздоровели за сутки.

7 человек выздоровели за сутки.

Фото: Иван МАКЕЕВ

С начала пандемии на территории Смоленской области выявили 132 415 случаев заражения COVID-19. За прошедшие сутки коронавирусом заразились 48 жителей региона.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

На сегодняшний день статус «экс-пациента» получили 128 887 человек. Не справились с заболеванием 3 085. Одному человеку потребовалась госпитализация в медучреждение.

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