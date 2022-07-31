Смоленск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Смоленск
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье31 июля 2022 8:44

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 31 июля: 5 человек госпитализировали за сутки

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 31 июля
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Количество заболевших с начала пандемии составляет 132 476.

Количество заболевших с начала пандемии составляет 132 476.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Ситуация с заболеваемостью Covid-19 в Смоленской области стабилизировалась. Как сообщается в столичном Оперштабе, по данным на 31 июля, за последние сутки диагноз подтвердился еще у 61 человека. Количество заболевших с начала пандемии составляет 132 476. Госпитализация потребовалась 5 смолянам.

За последние сутки были выписаны 12 пациентов, общее число выздоровевших – 128 899 человек. Погибли 3 085 смолян.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

В общей сложности первым компонентом вакцины привит 527 455 смолянина, 499 104 жителей полностью завершили вакцинацию.

Читай также: ученые с помощью математической модели предсказали в августе пик шестой волны коронавируса в России. Математик из Петербурга считает, что максимальное количество случаев заболевания COVID-19 вновь приблизится к 8 тысячам в сутки.