Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 31 июля: 5 человек госпитализировали за сутки

Количество заболевших с начала пандемии составляет 132 476. Фото: Иван МАКЕЕВ

Ситуация с заболеваемостью Covid-19 в Смоленской области стабилизировалась. Как сообщается в столичном Оперштабе, по данным на 31 июля, за последние сутки диагноз подтвердился еще у 61 человека. Количество заболевших с начала пандемии составляет 132 476. Госпитализация потребовалась 5 смолянам.

За последние сутки были выписаны 12 пациентов, общее число выздоровевших – 128 899 человек. Погибли 3 085 смолян.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

В общей сложности первым компонентом вакцины привит 527 455 смолянина, 499 104 жителей полностью завершили вакцинацию.

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