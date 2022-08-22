Масштабная коммунальная авария произошла на Киселёвке в Смоленске. Фото: «Подслушано Смоленск» ВКонтакте.

В воскресенье, 21 августа, на улице Попова в Смоленске произошла коммунальная авария.

Как сообщили смоляне в социальных сетях, прорыв трубы случился в районе дома №130. Вода затопила всю улицу, на место прибыли аварийные службы. Ряд домов остались без горячего водоснабжения.

По информации пресс-службы администрации города, на данный момент повреждения трубопровода устранены.

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