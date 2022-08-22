В Смоленске отметили День Государственного флага Российской Федерации

В Смоленске отмечают День Государственного флага Российской Федерации. Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

22 августа в России отмечают День Государственного флага. Как рассказали в пресс-службе областной администрации, в Смоленске празднование началось на день раньше – мероприятия прошли в парке «Соловьиная роща» 21 августа.

Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

Здесь выступили солисты и творческие коллективы Смоленска, прошли флешмобы, на которых представители молодёжных организаций в одежде цветов флага выстроились в виде буквы Z, а также создали большой триколор в форме карты страны.

Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

На территории парка работали несколько площадок, созданных общественными детскими, молодёжными и патриотическими организациями области, где смоляне могли принять участие в конкурсах, викторинах, играх. Организована АРТ-фотозона и фестиваль «Рисунок на асфальте».

Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

Читай также: Смолянам пояснили, кто может поехать в детский оздоровительный лагерь на море в сентябре. Дата заезда будет приходиться на период с 1 по 21 сентября.