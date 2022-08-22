Ремонт улицы Лавочкина в Смоленске вышел на завершающую стадию. Фото: пресс-служба администрации города.

Первым из отремонтированных в этом году объектов по нацпроекту стал участок улицы Лавочкина, от пересечения с улицей Велижской до сотых домов.

Фото: пресс-служба администрации города.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, рабочие уже произвели обустройство тротуаров, заменили бордюрный камень, уложили все слои нового асфальта, установили дорожные знаки и смонтировали остановочные павильоны.

Фото: пресс-служба администрации города.

Для полного завершения ремонта подрядчику осталось нанести дорожную разметку и закончить работы по благоустройству зелёных зон.

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