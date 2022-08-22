В Демидове неизвестные осквернили могилу на Покровском кладбище. Фото: «Подслушано Демидов» ВКонтакте.

Жители Демидова возмущены появлением на Покровском кладбище вандалов. Как рассказала жительница райцентра в социальных сетях, неизвестные разгромили могилу её отца. На фотографиях женщины видно, что на территории разбросаны тряпки и ветки деревьев, а части могилы сломаны.

– Что покойный мог сделать живым? Что за кощунство и вандализм творится на Покровском кладбище? Оставьте отца в покое! — написала смолянка.

Участковые проводят проверку по факту произошедшего.

Фото: «Подслушано Демидов» в соцсетях.

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