В Демидове неизвестные осквернили могилу на Покровском кладбище. Фото: «Подслушано Демидов» ВКонтакте.
Жители Демидова возмущены появлением на Покровском кладбище вандалов. Как рассказала жительница райцентра в социальных сетях, неизвестные разгромили могилу её отца. На фотографиях женщины видно, что на территории разбросаны тряпки и ветки деревьев, а части могилы сломаны.
– Что покойный мог сделать живым? Что за кощунство и вандализм творится на Покровском кладбище? Оставьте отца в покое! — написала смолянка.
Участковые проводят проверку по факту произошедшего.
Фото: «Подслушано Демидов» в соцсетях.
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