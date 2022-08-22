Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 22 августа: 68 человек заразились за сутки

За последние сутки в регионе выявили 68 новых случаев заражения COVID-19. Фото: Иван МАКЕЕВ

За последние сутки в регионе выявили 68 новых случаев заражения COVID-19. Общее число заболевших составляет 134 777.

Всего 3 101 человек погиб с начала пандемии. Успешно справились с болезнью и выписались 129 465 жителей региона.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Количество госпитализированных за сутки составило 10 человек. Первым компонентом вакцины привиты 542 416 смолян, 503 922 жителя полностью завершили вакцинацию.

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