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Здоровье22 августа 2022 8:36

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 22 августа: 68 человек заразились за сутки

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 22 августа
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
За последние сутки в регионе выявили 68 новых случаев заражения COVID-19.

За последние сутки в регионе выявили 68 новых случаев заражения COVID-19.

Фото: Иван МАКЕЕВ

За последние сутки в регионе выявили 68 новых случаев заражения COVID-19. Общее число заболевших составляет 134 777.

Всего 3 101 человек погиб с начала пандемии. Успешно справились с болезнью и выписались 129 465 жителей региона.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Количество госпитализированных за сутки составило 10 человек. Первым компонентом вакцины привиты 542 416 смолян, 503 922 жителя полностью завершили вакцинацию.

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