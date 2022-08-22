В Смоленске на шести улицах отключат холодную воду. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В связи с переключением водопроводной линии 23 августа с 09:00 до 17:00 будет отключено холодное водоснабжение в ряде домов по 6 улицам. Ограничение коснется следующих адресов: ул. Твардовского д. 1-А, д.1-В, ЦТП у д.1-В, д.1-Г, д.3, д.7, д.8, д.8-А, д.8-Б, д.9, д.10, д.10-А, д.11, д.12 (МБДОУ д/с №17), д.14 (МБОУ СШ №27), д.14-А (школа олимпийского резерва), д.16, ул. 8 Марта д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, ул. Ковтюха д.6, ул. Володарского д.3 (Смоленский центр крови,), д.12, ул. Тенишевой д.17-А, д.19, Запольный пер. д.2

Подвоз воды будет организован. Телефоны аварийно-диспетчерской службы предприятия: 38-18-50, 70-50-61.

В пресс-службе администрации города отмечают, что по окончании работ возможно временное ухудшение качества питьевой воды до окончания промывки водопроводных сетей.

Ранее «КП» писала, что масштабная коммунальная авария произошла на Киселёвке в Смоленске. Горячая вода затопила всю улицу.