Алексей Островский поручил выделить средства на ремонт кровли филиала техникума в Демидове. Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

В ходе рабочей поездки в Демидовский район губернатор Алексей Островский поручил выделить средства на ремонт кровли в Техникума отраслевых технологий. Из-за непригодного состояния крыши на 3-м этаже занятия проводятся только в некоторых кабинетах, что может приводить к нехватке помещений для проведения учебных занятий.

По словам начальника департамента по образованию и науке Елены Талкиной, корпус размещается в здании 1980 года постройки, капитальный ремонт которого никогда не проводился.

Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

В демидовском филиале обучается порядка 220 человек, из которых более 20-ти – это дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей, а также 69 ребят из малообеспеченных семей. С 1 сентября 2022 года в учебное заведение будет принято ещё 75 человек.

Как сообщили в пресс-службе областной администрации, Алексей Островский поручил выделить средства на проведение ремонта кровли в отделении техникума уже к 1 сентября.

Читай также: Ремонт улицы Лавочкина в Смоленске вышел на завершающую стадию. Работы выполняются в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».