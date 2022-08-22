Около 11 км пути отремонтировано в Смоленской области с начала ремонтно-путевой кампании

Фото: пресс-служба ОАО «РЖД».

В ходе ремонтно-путевой кампании, которая проводится с апреля по октябрь, на Московской железной дороге в Смоленской области отремонтировано 10,8 км пути, заменено 14 стрелочных переводов, обновлено резинокордовое покрытие на 3 переездах. Ремонтные работы направлены на обеспечение безопасности движения поездов.

Наиболее объемные работы проведены на перегоне Милохово-Кардымово, где уложено 10,8 км бесстыкового пути. Благодаря обновленным путям увеличилась плавность хода, а уровень шума снизился, что позволит повысить комфорт пассажиров во время поездки. На станции и в границах города Ярцево произведена замена 5 стрелочных переводов и резинокордового покрытия на 3 переездах. Еще на 7 станциях в Смоленской области уложено 9 новых стрелочных переводов.

Более 80% ремонтно-путевых работ проводилось по технологии «закрытого перегона», что позволяет сконцентрировать ресурсы и выполнить большие объемы ремонтных работ в сжатые сроки. На время работ перегон закрывается, а движение поездов организовывается по одному пути в реверсивном режиме.