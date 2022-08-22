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Происшествия22 августа 2022 14:08

31-летний мотоциклист пострадал в ДТП на улице Нахимова в Смоленске

Мужчине потребовалась срочная госпитализация
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
31-летний мотоциклист пострадал в ДТП на улице Нахимова в Смоленске. Фото: пресс-служба УГИБДД по Смоленской области.

31-летний мотоциклист пострадал в ДТП на улице Нахимова в Смоленске. Фото: пресс-служба УГИБДД по Смоленской области.

Авария, в которой пострадал 31-летний мотоциклист, произошла вечером 21 августа возле дома №14 по улице Нахимова.

Около 22:50 молодой человек на мотоцикле марки «Сузуки» не справился с управлением и совершил опрокидывание.

– В результате дорожного инцидента водитель получил телесные повреждения, – сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Мужчине потребовалась госпитализация в медучреждение.

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