Смоленские сторонники «Единой России» передали 1,5 тонны корма приюту «Верность»

Фото: smolensk.er.ru.

Приют «Верность» содержит около 250 собак, есть и другие животные – кошки, волки, лошади, даже совы и аисты. Ежедневно приюту необходима помощь – корма, медикаменты, средства гигиены.

В рамках акции сторонников «Единой России» «Лучший друг» и проекта «Партия добрых дел» удалось собрать 1,5 тонны такого гуманитарного груза для четвероногих.

«В который раз убеждаюсь, что у нас на Смоленщине много добрых людей, готовых помочь бездомным животным. Хочу обратиться к жителям и напомнить, что если вы взяли себе четвероного друга, то вы за него в ответе, не бросайте своих друзей», - поделился председатель регионального совета сторонников «Единой России», депутат облдумы Николай Мартынов.

К акции сторонников присоединился и депутат Смоленской областной Думы Валерий Разуваев, он передал для собак крупы.

«Огромная благодарность сторонникам «Единой России» и всем, кто оказал помощь нашему приюту. Приятно, что про нас не забывают. Подключайтесь к нашему делу, мы всегда рады новым идеям и встречам», - рассказал основатель приюта «Верность» Дмитрий Самойлов. Также он добавил, что «сегодня не хватает законопроекта, который бы обеспечил порядок в содержании и классификации животных, чтобы хозяина брошенного питомца можно было легко найти».

Напомним, накануне «Единая Россия» запустила новый проект «Защита животного мира». При его поддержке в эту субботу в Смоленске состоялась выставка бездомных питомцев из приютов. Жители города смогли познакомиться с животными и даже забрать кого-то из них домой.