Температура воздуха в Смоленской области поднимется до +31. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

23 августа на территории Смоленской области будет переменная облачность, без осадков. По прогнозам смоленского ЦГМС, ветер подует восточной четверти, скорость будет достигать 6-11 м/с.

Температура воздуха по области: +26°C…+31°C.

В Смоленске: +28°C…+30°C.

Атмосферное давление 743 мм рт. столба, будет слабо расти.

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