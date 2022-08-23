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Общество23 августа 2022 4:46

Температура воздуха в Смоленской области поднимется до +31

Осадков в регионе не ожидается
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Температура воздуха в Смоленской области поднимется до +31.

Температура воздуха в Смоленской области поднимется до +31.

Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

23 августа на территории Смоленской области будет переменная облачность, без осадков. По прогнозам смоленского ЦГМС, ветер подует восточной четверти, скорость будет достигать 6-11 м/с.

Температура воздуха по области: +26°C…+31°C.

В Смоленске: +28°C…+30°C.

Атмосферное давление 743 мм рт. столба, будет слабо расти.

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