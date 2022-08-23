В Смоленске 19 питомцев обрели новый дом на выставке бездомных животных. Фото: «ГУ ветеринарии Смоленской области» ВКонтакте.

20 августа в Смоленске, возле кинотеатра «Современник», состоялась вторая благотворительная выставка животных из приютов «Возьми друга домой», приуроченная к Международному дню бездомных животных. Как рассказали в ГУ ветеринарии Смоленской области, новый дом обрели 19 питомцев.

На выставке были представлены 18 взрослых собак и 25 щенков, а также 14 кошек. Специалисты на месте оформляли ветеринарные паспорта и при необходимости бесплатно проводили вакцинацию против бешенства.

– Надеемся, что выставка станет доброй традицией и привлечет как можно больше неравнодушных людей, и в следующий раз все представленные животные обретут свою семью. Выражаем благодарность специалистам Государственной ветеринарной службы Смоленской области, кинологическому центру «Гранд», представителям приютов и волонтерам за организацию и участие в проведении мероприятия, – говорится в сообщении.

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