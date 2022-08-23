В Смоленске продлят движение маршруток до посёлка Вишенки. Фото: пресс-служба администрации города.

В ходе очередного личного приёма граждан мэр Андрей Борисов сообщил о продлении движения маршруток до посёлка Вишенки в Смоленске. В настоящее время городские власти ведут корректировку документов транспортного планирования, а в 2023 году планируется выйти на разработку новой маршрутной сети.

Как отметил глава города на своей странице в соцсетях, также будет рассмотрена возможность введения новых муниципальных маршрутов пассажирского транспорта.

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