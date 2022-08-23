В 2023 году в Смоленске благоустроят семь дворовых территорий. Фото: пресс-служба администрации города.

Стали известны адреса дворов в Смоленске, которые планируется благоустроить в 2023 году по программе «Формирование современной городской среды».

По информации портала Объясняем.рф, в данный перечень вошли дворовые территории по следующим адресам:

- двор на улице Багратиона, д.8/1;

- двор на улице Шевченко, д. 76,78;

- двор на улице Ломоносова, д. 1/74, 3;

- двор на улице Тухачевского, д.5;

- двор на улице Докучаева, д. 4;

- двор на улице Нахимова, д. 27;

- двор на проспекте Гагарина, д. 12в.

Также в 2023 году планируется благоустроить три общественные территории: Массовое поле в парке «Лопатинский сад», бульвар на улице Рыленкова и Солдатское озеро.

Ранее «КП» писала, что ремонт улицы Лавочкина в Смоленске вышел на завершающую стадию. Работы выполняются в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».