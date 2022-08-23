Смоленск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Смоленск
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество23 августа 2022 5:31

В 2023 году в Смоленске благоустроят семь дворовых территорий

Работы пройдут в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды»
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В 2023 году в Смоленске благоустроят семь дворовых территорий. Фото: пресс-служба администрации города.

В 2023 году в Смоленске благоустроят семь дворовых территорий. Фото: пресс-служба администрации города.

Стали известны адреса дворов в Смоленске, которые планируется благоустроить в 2023 году по программе «Формирование современной городской среды».

По информации портала Объясняем.рф, в данный перечень вошли дворовые территории по следующим адресам:

- двор на улице Багратиона, д.8/1;

- двор на улице Шевченко, д. 76,78;

- двор на улице Ломоносова, д. 1/74, 3;

- двор на улице Тухачевского, д.5;

- двор на улице Докучаева, д. 4;

- двор на улице Нахимова, д. 27;

- двор на проспекте Гагарина, д. 12в.

Также в 2023 году планируется благоустроить три общественные территории: Массовое поле в парке «Лопатинский сад», бульвар на улице Рыленкова и Солдатское озеро.

Ранее «КП» писала, что ремонт улицы Лавочкина в Смоленске вышел на завершающую стадию. Работы выполняются в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».