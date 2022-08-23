В Смоленске приставы помогли воспитаннице детского дома получить жильё. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Судебные приставы помогли воспитаннице детского дома получить благоустроенное жилье, которое полагалось ей по закону. Обязанность по предоставлению жилплощади суд возложил на местную администрацию, но в добровольном порядке квартиру смолянке не предоставили.

Судебный пристав возбудил исполнительное производство и проинформировал должника о сроках выполнения законных требований, однако решение суда все равно не было исполнено. Тогда пристав взыскал с должника штраф в размере 50 тысяч рублей и предупредил о возможной уголовной ответственности за игнорирование судебного решения.

Как сообщили в пресс-службе УФССП по Смоленской области, в результате должник со смолянкой заключили договор социального найма жилья. Девушке вручили ключи от благоустроенной квартиры.

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