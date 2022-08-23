Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 23 августа: 31 человека госпитализировали за сутки

На стационарное лечение перевели 31 человека. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Смоленской области по состоянию на 23 августа за сутки выявлено 15 новых пациентов с коронавирусной инфекцией, вчера – 16.

Общее количество заболевших в регионе составляет 134 792 человека. Выздоровели всего 129 546 пациентов, за сутки – 81. На стационарное лечение перевели 31 человека.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

По данным регионального департамента здравоохранения, вакцинации против коронавирусной инфекции подлежат около 607 тысяч смолян, из них более 527 тысяч человек (86,8%) уже привились первым компонентом. Полностью ее завершили около 500 тысяч человек.

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