Применение гаджетов и моноподов у энергообъектов опасно – Смоленскэнерго

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Филиал «Россети Центр Смоленскэнерго» продолжает системную работу по снижению рисков травматизма сторонних лиц на электросетевых объектах, сообщает пресс-служба компании.

Практика показывает, что нередко причинами травматизма сторонних лиц являются, приближение к электроустановкам на недопустимое расстояние, использование мобильных телефонов, моноподов (селфи-палок) и других гаджетов. Для предотвращения подобных случаев Смоленскэнерго реализует программу снижения рисков травматизма сторонних лиц, включающую в себя комплекс организационных, технических и информационно-разъяснительных мероприятий. Однако, в связи с тем, что не все граждане с достаточной ответственностью относятся к необходимости строгого следования правилам электробезопасности, полностью исключить их пока не удается. Зачастую их нарушают дети и подростки.

Энергетики не рекомендуют приближаться к опорам ЛЭП ближе, чем на 50 метров, и обращают внимание, что высоковольтное напряжение способно поразить человека на расстоянии нескольких метров без непосредственного контакта. Попытки удивить друзей и подписчиков в соцсетях снимками в необычной обстановке и с большой высоты становятся причиной несчастных случаев, в том числе и со смертельным исходом. Каждый год из-за селфи в опасных местах травмируются и гибнут десятки людей.

Необходимо помнить: при использовании монопода (селфи-палки) с мобильным телефоном под линией электропередачи возрастает риск получения электротравмы от воздействия электрического поля. Ток может «пробить» воздушный промежуток длиной от нескольких десятков сантиметров до нескольких метров. Кроме того, использование приспособления для селфи в грозу повышает вероятность попадания в него молнии.