10-летняя девочка пострадала в ДТП в Смоленской области. Фото: Сергей ГАПОН

Около 07:35 в понедельник, 22 августа, в Новодугинском районе произошла авария, в котором пострадала 10-летняя девочка.

На 1044-м километре дороги «Р-132» столкнулись автомобили «Лада» и Renault. За рулем отечественной легковушки находилась 47-летняя женщина. Она не предоставила право преимущества в движении другой машине, движущейся по главной дороге, и столкнулась с «Рено».

По информации пресс-службы ГИБДД России по Смоленской области, в ДТП пострадал ребёнок – пассажир иномарки. Девочка получила травмы.

Читай также: 31-летний мотоциклист пострадал в ДТП на улице Нахимова в Смоленске. Мужчине потребовалась срочная госпитализация.