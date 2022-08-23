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Общество23 августа 2022 12:06

В Промышленном районе Смоленска ограничат движение транспорта на двух перекрестках

ПАО «Квадра» проведет ремонт магистральных теплосетей
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Промышленном районе Смоленска ограничат движение транспорта на двух перекрестках. Фото: департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству.

В Промышленном районе Смоленска ограничат движение транспорта на двух перекрестках. Фото: департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству.

В центре Смоленска на 16 дней ограничат движение транспорта по двум оживленным перекресткам и одной улице. По информации пресс-службы администрации города, это связано с ремонтом магистральных тепловых сетей.

Движение будет ограничено в период с 25 августа по 9 сентября на перекрестке улиц Докучаева и Коммунистической, в районе дома 18 по улице Коммунистической, а также на перекрестке улиц Докучаева и Барклая де Толли.

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