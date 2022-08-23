Смолянин до смерти избил бывшую 58-летнюю жену. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Тело местной жительницы нашли 20 августа в селе Екимовичи Рославльского района. Установлено, что к убийству причастен 57-летний мужчина из Десногорска.

По информации пресс-службы регионального УМВД, когда подозреваемый пришел к своей 58-летней бывшей жене, между экс-супругами произошел конфликт. В порыве гнева гость избил женщину руками и ногами. Вскоре потерпевшая скончалась от полученных травм.

Известно, что до трагедии ранее судимый смолянин несколько дней находился в запое. Сначала подозреваемый утверждал, что не знает, что произошло, так как отсутствовал дома, но потом во всем сознался.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Смоленской области, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей». Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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