В Смоленской области объявили «желтый» уровень погодной опасности. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

В Смоленской области объявлен 4 класс пожароопасности из-за жары. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области, предупреждение действует до 23:00 24 августа.

По прогнозам смоленского ЦГМС, температура воздуха в Смоленской области: +27°C…+32°C.

В Смоленске: +28°C…+30°C.

Ветер подует восточной четверти, 6-11 м/с. Атмосферное давление 746 мм рт. столба, ночью будет слабо расти, днем существенно меняться не будет.

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