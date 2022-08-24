Жесткая авария с двумя легковушками произошла на улице Николаева в Смоленске. Фото: «Drive2 Смоленск» в соцсетях.

24 августа на пересечении улиц Воробьева и Николаева столкнулись автомобили Hyundai и «Жигули». На фотографиях очевидцев видно, что в результате ДТП отечественная легковушка врезалась в стену магазина.

Машины получили серьезные технические повреждения. По предварительной информации, в аварии никто не пострадал.

Ранее «КП» писала, что 10-летняя девочка пострадала в ДТП в Смоленской области. Ребёнку потребовалась медицинская помощь.