Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 24 августа: суточная заболеваемость продолжает расти

В Смоленской области зарегистрировано 78 новых случая заболевания коронавирусом. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Смоленской области зарегистрировано 78 новых случая заболевания коронавирусом. По данным на 24 августа 2022 года, общее число заболевших с начала пандемии составляет 129 624.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

За сутки выздоровел 181 житель региона, всего – 134 973. Ни один человек не погиб за прошедшие сутки. В общей сложности скончался от осложнений 3 101 смолянин.

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