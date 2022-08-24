Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 24 августа: суточная заболеваемость продолжает расти

В Смоленской области зарегистрировано 78 новых случая заболевания коронавирусом.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
В Смоленской области зарегистрировано 78 новых случая заболевания коронавирусом. По данным на 24 августа 2022 года, общее число заболевших с начала пандемии составляет 129 624.
Фото: Стопкоронавирус.рф.
За сутки выздоровел 181 житель региона, всего – 134 973. Ни один человек не погиб за прошедшие сутки. В общей сложности скончался от осложнений 3 101 смолянин.
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