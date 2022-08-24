На пяти улицах Заднепровского района Смоленска отключат холодную воду. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

30 августа в Заднепровском районе Смоленска отключат холодную воду. С 09:00 до 17:00 водоснабжения не будет по следующим адресам: ул. Полоцкая, ул. Автозаводская д.23 а (д/с №58 «Одуванчик»), 58 а, ул. Можайская, пос. Щеткино, ул. Губенко д.26.

По информации пресс-службы администрации города, отключение связано с работами СМУП «Горводоканал» по переключению водопроводной линии. Подвоз будет организован. Телефоны АДС: 38-18-50, 70-50-61.

Отмечается, что по окончании работ возможно временное ухудшение качества питьевой воды до завершения промывки водопроводных сетей.

Ранее «КП» писала, что в Промышленном районе Смоленска ограничат движение транспорта на двух перекрестках. ПАО «Квадра» проведет ремонт магистральных теплосетей.