В филиалах смоленского «Жилищника» ввели еженедельные приемы граждан. Фото: пресс-служба администрации города.

В филиалах крупнейшей управляющей компании ОАО «Жилищник» ввели еженедельные приемы граждан. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, они будут проходить с 15:00 до 17:00 по четвергам. Руководителями локального ЖЭУ будет осуществляться личный приём граждан в порядке очереди.

ЖЭУ № 1 (ул.Урицкого, д.17) тел. 77-55-01

ЖЭУ № 2 (ул. Рыленкова д. 13) тел.77-55-02

ЖЭУ № 3 (ул. Багратиона, д.61) тел. 77-55-03

ЖЭУ № 4 (ул. Кирова д. 5) тел.77-55-04

ЖЭУ №5 (ул. Урицкого, д. 17) тел.77-55-05

ЖЭУ № 6 (ул. Попова, д.46) тел.77-55-06;

ЖЭУ № 8 (ул. Лавочкина, д.62А) тел.77-55-08

ЖЭУ № 9 (ул. Пригородная, д.1) тел.77-55-09

ЖЭУ № 10 (ул. Коммунистическая, д.5) тел.77-55-10

ЖЭУ № 11 (ул. Ломоносова, д.1/74) тел. 77-55-11

ЖЭУ № 13 (ул. Кутузова, д.5) тел.77-55-13

ЖЭУ № 15 (ул. Урицкого, д.17) тел. 77-55-15

ЖЭУ № 17 (ул. Академика Петрова, д.4) тел.77-55-17

ЖЭУ № 18 (ул. Минская, д.15) тел. 77-55-18

ЖЭУ № 21 (ул. Кутузова, д.5) тел.77-55-21

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