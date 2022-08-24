В Смоленске подвели итоги очередного штаба по ремонту внутриквартальных проездов

Фото: Смоленский городской Совет.

В заседании принял участие секретарь Смоленского регионального отделения Партии «Единая Россия» Игорь Ляхов.

По словам начальника управления дорожного хозяйства и строительства Администрации города Смоленска Натальи Майоровой, на 23 августа текущего года полностью завершены работы на 11 объектах. В завершающей стадии выполнения работ с процентом исполнения от 97 до 99% – шесть объектов. Есть проблемы по соблюдению графиков и организации процесса производства работ на семи объектах, в том числе по объективным причинам (ремонт инженерных сетей). На данный момент не проводятся работы на 9 объектах. В основном в отстающих – подрядная организация АО «ДЭП № 47» – семь проездов. Также ООО «МАЙКАРТ» – один проезд, ООО «Гефест» – один проезд.

Подрядная организация ООО «АЛЬФАПРО» в этом году ведёт работы на 12 проездах: семь объектов полностью отремонтированы, два находятся в стадии завершения (осталось закончить работы по освещению), один подготовлен к асфальтированию и ещё на одном выполняется устройство тротуара. Стоить отметить, что на проезде между домами 14 и 18 по улице Нахимова и от дома 55б до дома 55 по улице Багратиона до 19 августа велись восстановительные работы СМУП «Смоленсктеплосеть», поэтому сроки ремонта данного проезда продлены до 25 сентября.

ООО «ЭДЕМ» работает на семи «внутрикварталках»: на двух проездах работы завершены, на четырех осталось провести установку освещения, на одном выполнены работы по демонтажу, устройству опор освещения, подготовке основания и установке бортовых камней (данный проезд планируется завершить к 1 сентября).

Подрядчик ООО «КРОТСТРОЙСЕРВИС», у которого в том году были наибольшие проблемы, полностью выполнил ремонт своего одного проезда от дома 2/1 по улице Беляева до переулка Никольского (до МБОУ «ОсШ №1).

У ООО «ПКП-4» в работе находятся три проезда. На них продолжается ремонт и устройство основания, установка бортового камня (завершение работ планируется к 1 сентября).

У депутатов вызвало беспокойство, что на пяти объектах АО «ДЭП-47» к работам не приступали и вовсе. Причины отставания от сроков ремонта озвучил директор организации, который заверил, что все проезды будут завершены в установленные сроки с выполнением всех штрафных санкций.

Таким образом, из 15 объектов планируемых к завершению 19.08.2022 – завершены работы на семи объектах, на шести – готовность составляет 97-99%, два объекта в работе.

К 23.08.2022 работы на 11 объектах завершены.

Остаётся в работе 21 участок, из которых в стадии готовности 97-99% – шесть проездов.

По четырём проездам с АО «ДЭП-47» на сегодняшний день контракт расторгнут, предъявлен штраф. Процедура проведения повторных аукционов заказчиком запланирована на 29 августа.

«Будем внимательно следить за исполнением подрядчиками всех обязательств и в рамках законодательства вместе с соответствующими структурами контролировать всю претензионную работу», – отметил председатель горсовета Анатолий Овсянкин.

Напомним, накануне была проведена комиссия по законности, регламенту и этике, на которой был заслушан доклад представителя МКУ «Строитель» о расторжении контракта по 8 лоту с АО «ДЭП-47».