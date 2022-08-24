Алексей Островский проинспектировал ход ремонта Рославльской ЦРБ. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

В рамках рабочего визита в Рославльский район губернатор Алексей Островский проинспектировал состояние материально-технической базы центральной районной больницы. На данный момент корпуса медучреждения находятся в стадии реконструкции.

Как рассказал глава региона на своей странице в соцсетях, недавно здесь закончили ремонт хирургического корпуса, который на протяжении 2-х последних лет был перепрофилирован под ковидарий. Теперь начали ремонтировать инфекционный корпус – на эти цели из областного бюджета выделено 10 млн рублей. Работы планируется завершить до конца года.

Кроме того, за счет федеральных средств Рославльская ЦРБ получила собственную кислородную станцию. Она способна вырабатывать более тысячи литров кислорода в минуту, что позволит полностью закрыть потребность хирургического и инфекционного корпусов, а также исключить нехватку медицинского кислорода в условиях возможного роста случаев с тяжелой формой COVID-19.

Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

В ходе визита Алексей Островский обратил внимание на неудовлетворительное качество дорожного покрытия на территории больницы. Губернатор поручил главе района Валерию Ильину совместно с профильными чиновниками оперативно подготовить смету на комплексный ремонт для последующей проработки источников финансирования. Работы должны предусматривать оборудование автостоянки, разворотных площадок и пешеходных зон.

Читай также:

В 2023 году в Смоленске благоустроят семь дворовых территорий. Работы пройдут в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды».