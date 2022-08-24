31 тысячи молодых смолян являются обладателями «Пушкинской карты»

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Такие цифры прозвучали во время видеоселекторного совещания, которое провёл с главами муниципалитетов губернатор Алексей Островский.

Участники обсудили реализацию проекта «Пушкинская карта» в районах Смоленщины.

Напомним, что оформить такую карту могут школьники и студенты от 14 до 22 лет включительно. Для этого необходимо зарегистрироваться в специальном мобильном приложении «Госуслуги. Культура», а также в мобильном приложении «Почта Банка».

Средства карты (в 2022 году каждому её обладателю начислена сумма в размере пяти тысяч рублей) можно использовать на посещение музеев, театров и иных учреждений культуры, причём как государственных, так и частных.

Однако не во всех районах активно включились в этот важный проект. К примеру, в Ельнинском, Кардымовском, Краснинском, Темкинском, Холм-Жирковском и Шумячском районах, а также в Смоленске и Десногорске обладателями карт стали более 70% ребят, в областном центре этот показатель превышает 85%. Но в ряде муниципалитетов он гораздо ниже. Для сравнения - всего 7% в Монастырщинском районе.

Как отметил губернатор, оставляет желать лучшего и организация работы по участию в проекте муниципальных учреждений культуры - музеев, библиотек, ДК.

«В 10-ти районах области - Велижском, Демидовском, Ершичском, Краснинском, Монастырщинском, Руднянском, Смоленском, Темкинском, Хиславичском, Холм-Жирковском - к «Пушкинской карте» не подключено ни одного профильного учреждения. Как говорится, комментарии излишни», - констатировал глава региона, призвав власти на местах более интенсивно вести работу в данном направлении.

«Не буду говорить о важности и значимости данного проекта и возможностях, которые он открывает для ребят. Это очевидные вещи. Плохо, что не все взрослые это понимают. Целевые показатели до глав муниципальных образований доведены, будем мониторить их выполнение. Рассчитываю на кардинальное изменение подходов к этому вопросу», - подчеркнул губернатор.