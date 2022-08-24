Как на Смоленщине проходит социальная газификация?

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В Смоленской области продолжается реализация программы социальной газификации, которая была инициирована президентом РФ Владимиром Путиным. К настоящему времени в откорректированный сводный план-график включены более 840 населённых пунктов региона, а общее количество домовладений превышает 7,6 тысячи.

В Рославльском районе на сегодняшний день на догазификацию подано более 260 заявок от граждан. Чуть менее трети из них уже исполнено - построено около 5,5 км газопроводов к 75 участкам.

Жить с комфортом

Газ в том числе был подведён и к участку многодетной семьи Серковых, с которой в рамках визита в муниципалитет встретился и пообщался губернатор Алексей Островский.

Александр Валерьевич и Светлана Александровна воспитывают троих сыновей, в следующем году готовятся отметить серебряную свадьбу. Супруги трудятся на тепличном комбинате «Смоленский». И очень довольны произошедшими изменениями в своей жизни.

«Ранее им приходилось отапливать дом дровами и, как следствие, нести дополнительные расходы на их приобретение. Теперь благодаря президентской программе, наконец, появилась долгожданная возможность провести газ. С приходом «голубого топлива», жить, как говорят Александр Валерьевич и Светлана Александровна, стало намного комфортнее. И это, конечно, очень радует», - поделился впечатлениями глава региона.

Приём заявок

После общения с семьёй Серковых, Алексей Островский обсудил с главой Рославльского района Валерием Ильиным ход реализации программы догазификации на территории муниципалитета.

Как проинформировал главу региона Валерий Ильин, сейчас в населённых пунктах ведутся работы по подведению газовых сетей, продолжается процедура приёма заявок, заключения соответствующих договоров с жителями.

По поручению губернатора, информированию местных жителей будет уделяться повышенное внимание, чтобы люди знали о своих правах, возможностях и представляли алгоритм действий.

«Задача, которую я обозначил главе муниципалитета, - более активно взаимодействовать с населением, сделав акцент на разъяснительной работе, информировании о мерах господдержки льготных категорий граждан, имеющих право на компенсацию затрат по газификации домовладений в рамках программы, оказании содействия в подготовке документации для подачи заявки и других смежных вопросах», - рассказал об итогах встречи Алексей Островский.

Материалы подготовила Ирина АЛЕКСЕЕВА