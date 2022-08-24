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Общество24 августа 2022 14:21

Аномальная жара ожидается в Смоленской области до конца недели

Температура воздуха поднимется на 7 градусов выше нормы
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Аномальная жара ожидается в Смоленской области до конца недели. Фото: ГУ МЧС по Смоленской области.

Аномальная жара ожидается в Смоленской области до конца недели. Фото: ГУ МЧС по Смоленской области.

С 24 по 29 августа на территории Смоленской области ожидается аномально жаркая погода.

Среднесуточная температура воздуха поднимется на 7 градусов выше нормы. В регионе действует 4 класс пожароопасности.

– Уважаемые смоляне, будьте предельно внимательны и осторожны. Берегите себя! – говорится в сообщении регионального управления МЧС.

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