Аномальная жара ожидается в Смоленской области до конца недели. Фото: ГУ МЧС по Смоленской области.

С 24 по 29 августа на территории Смоленской области ожидается аномально жаркая погода.

Среднесуточная температура воздуха поднимется на 7 градусов выше нормы. В регионе действует 4 класс пожароопасности.

– Уважаемые смоляне, будьте предельно внимательны и осторожны. Берегите себя! – говорится в сообщении регионального управления МЧС.

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