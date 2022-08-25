Низовой лесной пожар произошёл под Смоленском. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

В Рославльском районе зафиксировали низовой лесной пожар. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Смоленской области, в районе населенного пункта Старое Курганье загорелась лесная подстилка на площади 0,6 га.

Расстояние до ближайшего населенного пункта от очага возгорания составляет около 3 километров.

– Угрозы населённому пункту нет. Эвакуация населения и применение авиации для тушения пожара не требуется, – сообщили в ведомстве

Возгорание ликвидировали на площади 0,8 га, на месте работали силы и средства арендаторов и Лесопожарной службы, оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона и пожарный расчет 13 пожарно-спасательной части Рославля. К тушению привлекались 27 человек и 7 единиц техники.

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