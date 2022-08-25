В Смоленске маршрутка провалилась в дорожную яму на Колхозной площади. Фото: «Смоленский транспорт» в соцсетях.

Около 17:00 в среду, 24 августа, на Колохозной площади в Смоленске маршрутное такси провалилось в дорожную яму.

По словам очевидцев, автобус №46 попал колесом в провал асфальта и не смог выехать самостоятельно.

– Эвакуировать автобус с первого раза не получилось ни у техпомощи, ни у эвакуатора, – рассказали смоляне в соцстеях.

В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее «КП» писала, что жесткая авария с двумя легковушками произошла на улице Николаева в Смоленске. Фотографиями с места ДТП очевидцы поделилось в социальных сетях.