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Происшествия25 августа 2022 5:14

В Смоленске маршрутка провалилась в дорожную яму на Колхозной площади

Эвакуировать автобус с первого раза не получилось
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленске маршрутка провалилась в дорожную яму на Колхозной площади. Фото: «Смоленский транспорт» в соцсетях.

В Смоленске маршрутка провалилась в дорожную яму на Колхозной площади. Фото: «Смоленский транспорт» в соцсетях.

Около 17:00 в среду, 24 августа, на Колохозной площади в Смоленске маршрутное такси провалилось в дорожную яму.

По словам очевидцев, автобус №46 попал колесом в провал асфальта и не смог выехать самостоятельно.

– Эвакуировать автобус с первого раза не получилось ни у техпомощи, ни у эвакуатора, – рассказали смоляне в соцстеях.

В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее «КП» писала, что жесткая авария с двумя легковушками произошла на улице Николаева в Смоленске. Фотографиями с места ДТП очевидцы поделилось в социальных сетях.