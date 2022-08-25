Ремонт 11 мостов продолжается в Смоленской области. Фото: департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству.

На региональных дорогах Смоленской области продолжается ремонт мостов и путепроводов. Всего в рамках нацпроекта планируется отремонтировать 11 объектов.

Как рассказали в профильном департаменте, специалисты выполняют работы по ремонту существующих конструкций устоев, промежуточных опор, пролетных строений, мостового полотна, обустройство подходов, организацию и безопасность движения, водоотведение, устройство локальных очистных сооружений.

Ремонт ведётся на мостах через реки: Днепр, Воря, Вороница, Лужня, Чернавка, Смородинка, Рутавечь, Лупа, Алешня, Вихра, Лосьминка.

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